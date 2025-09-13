Son Mühür - Süper Lig'in güçlü ekibi Galatasaray, yıllık 950 bin euro maaşı fazla bulan Yusuf Demir'den yeni sözleşme için maaşında bir indirim yapmasını istedi.

Kiralık takım da bulamadı

22 yaşındaki Yusuf Demir, Galatasaray yönetiminin maaş indirimi teklifini geri çevirdi. Bu karar sonrasında, sezon sonunda serbest kalacak olan genç oyuncu için sarı-kırmızılı ekip kiralık bir kulüp de bulamadı. 2022 yazında Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Yusuf Demir, Galatasaray’da beklenen performansı gösteremedi. 2023-2024 sezonunu Basel'de kiralık geçiren oyuncu, bu sezon tekrar sarı-kırmızılı kadroda yer aldı.

Performansı

Yusuf Demir, Galatasaray'da şu ana kadar 23 resmi maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 22 yaşındaki oyuncunun geleceği ise belirsizliğini koruyor.