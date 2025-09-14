Son Mühür- Dünyanın en prestijli oyunları arasında ayrı bir yeri olan satrançta önümüzdeki dönem Türk satranç ustalarının damgasını vurması çok uzak bir ihtimal değil gibi görünüyor.

Bu konuda Büyük Usta unvanını şimdiden elde etmiş 14 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş ve 16 yaşındaki Ediz Gürel isimleri öne çıkıyor.

''Yağız Kaan Erdoğmuş'tan önemli galibiyet'' hatırlatmasında bulunan Türkiye Satranç Federasyonu,

''Özbekistan'ın Semerkant kentinde devam eden 2025 FIDE Grand Swiss'in 8. tur karşılaşmalarında, Büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş, satranç tarihinin gelmiş geçmiş en yüksek 4. reytingine ulaşmış (2830, Mart 2014), Büyükusta Levon Aronian'ı etkileyici bir oyunla mağlup etti ve 5 puana ulaştı. Bu önemli galibiyetiyle, canlı reytingini 2656'ya yükselterek önemli çıkışını sürdürdü.



Turnuvadaki diğer temsilcimiz Büyükusta Ediz Gürel ise, siyah taşlarla oynadığı karşılaşmada Rus Büyükusta Andrey Esipenko'yla berabere kaldı. Ediz Gürel bu sonuçla 4,5 puana ulaştı.

Elde ettikleri müthiş sonuçlarla bizleri her gün gururlandıran her iki sporcumuzu da tebrik ediyor, kendilerine turnuvanın son üç turunda başarılar diliyoruz.'' mesajı verdi.



14 yaşında bu performans, inanılmaz!



Yağız Kaan Erdoğmuş'un fotoğrafını paylaşan ABD/Dünya Satranç Onur Listesi Üyesi Susan Polgar,

''Bu genç adam, GM 8Grand Master-Büyük Usta) Yağız Kaan Erdoğmuş , ortalama 2550+ puanlı 2 büyük ustayı yendi ve 6 süper büyükustaya karşı eşit bir skor elde etti (Aronian'a karşı 1 galibiyet, Neimann'a karşı 1 mağlubiyet ve diğer tüm 2733-2767 puanlı büyük ustalara karşı 4 beraberlik)! Bu, 14 yaşındaki bir çocuk için yaklaşık 2800'lük bir performans (Haziran'da 14 yaşına girdi)! İnanılmaz!'' ifadesiyle Erdoğmuş'un başarısı karşısında yaşadığı şaşkınlığı gizleyemedi.