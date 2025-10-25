Son Mühür- Televizyon ekranlarının sevilen yüzlerinden Buse Varol, son zamanlardaki değişimiyle dikkat çekti. “Gelin Evi” programının sunuculuğunu üstlenen ünlü isim, önceki gün Etiler’de objektiflere yakalandı.

Fit haliyle beğeni toplayan Varol, kilo verme sürecini ve günlük yaşamına dair samimi açıklamalarda bulundu.

“Alişan, çocuklarla ilgilenmeyi çok seviyor”

Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Buse Varol, o anlarda yanında annesinin olduğunu belirterek keyifli bir gün geçirdiklerini söyledi.

Varol, “Bugün annemle çıktık, kahve içiyoruz. Çalışıyorum, 10 gündür yoktum. Alişan da çocuklarla ilgilenmeyi çok seviyor, ilgileniyor da sağ olsun. Geçen gün Alişan, ‘Anne diyorlar bana’ diyerek espri yaptı.” sözleriyle güldürdü.

Formunun sırrını paylaştı

Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren ünlü sunucu, fit görünümünün ardındaki sırrı da paylaştı. Varol, “Bayağı ölüm diyeti yaptım. Bir de cihazlarla destekler aldım.

Yediğime ve içtiğime dikkat ediyorum. Arada yürüyüş yapıyorum, zaten çalışma temposu da yetiyor.” diyerek uyguladığı yöntemi anlattı.

“Çalışma temposu zaten spor gibi”

Ekran önündeki yoğun tempoya da değinen Buse Varol, “Program çekimleri bazen bütün gün sürüyor. Sürekli hareket halinde olmak da zayıflamama yardımcı oldu.” dedi.

Ünlü isim, ayrıca beslenme düzenine dikkat ettiğini ve fazla kaçırdığı günleri dengelemeye çalıştığını söyledi.