TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta ilk yarıyı üst sıralarda tamamlayan Aliağa Futbol, kadrosunu deneyimli bir isimle güçlendirdi. Sarı-siyahlı ekip, 28 yaşındaki sol bek Alberk Koç ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

İlk yarıyı 4’üncü sırada bitirdi

Sezonun ilk yarısını 31 puanla ve averajla 4’üncü sırada tamamlayan Aliağa Futbol, devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda savunma hattına takviye yapan İzmir temsilcisi, tecrübeli sol bek Alberk Koç’u renklerine bağladı.

Süper Lig ve 1. Lig tecrübesi

Profesyonel kariyerine Manisaspor’da başlayan Alberk Koç, ardından Menemen FK, Çaykur Rizespor, Konyaspor ve son olarak Amed Sportif Faaliyetler formalarını giydi. Deneyimli oyuncu, kariyerinde Süper Lig’de 24, 1’inci Lig’de 91 ve 2’nci Lig’de 60 maçta görev aldı.

Şampiyonluklar yaşadı

Alberk Koç, kariyeri boyunca önemli başarılar da elde etti. Çaykur Rizespor ile 1’inci Lig şampiyonluğu yaşayan sol bek, Menemen FK formasıyla da 2’nci Lig’de şampiyonluk sevinci yaşadı. Bu tecrübenin, Aliağa Futbol’un hedefleri doğrultusunda önemli katkı sağlaması bekleniyor.

“Aliağa Futbol’u uzun zamandır takip ediyorum”

Yeni takımıyla sözleşme imzalamasının ardından açıklamalarda bulunan Alberk Koç, Aliağa Futbol’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Koç, “Aliağa Futbol’u uzun zamandır takip ediyorum. Yapılan yatırımlarla adından söz ettiren, hedefleri olan bir kulüp. Buraya gelmekten mutluyum. Hedefim, takımıma katkı vererek önemli başarılara imza atmak” ifadelerini kullandı.

Hedef üst sıralar

Devre arası transfer hamleleriyle kadrosunu güçlendiren Aliağa Futbol, sezonun ikinci yarısında üst sıralardaki yerini korumayı ve zirve yarışında iddialı olmayı hedefliyor. Alberk Koç transferi, sarı-siyahlı camiada beklentileri yükselten adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.