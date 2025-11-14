Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu (39) ile Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız’ın (38) cenazeleri, memleketleri Bursa’ya ulaştırıldı. Şehitler, yoğun katılımın olduğu bir törenle karşılandı.

Cenazeler havalimanına ulaştı

Kargo uçağında hayatını kaybeden 20 askerden Uslu ve Yağız’ın cenazeleri, uçakla Bursa’ya taşındı. Yoğun sis nedeniyle Yenişehir Havalimanı’na doğrudan inemeyen uçak, bir saat boyunca havada tur attı ve pisti pas geçti. Uçak daha sonra Balıkesir Havalimanı’na iniş yaparak, Şehit Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın’ın cenazesini teslim etti. Ardından uçak, Yenişehir Hava Meydan Komutanlığı’na yönlendirildi.

Törene yüksek katılım

Yenişehir Hava Meydan Komutanlığı’nda düzenlenen askeri törene şehitlerin aileleri, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver Iskurt, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, Eskişehir Hava Kontrol Grup Komutanı Hava Tuğgeneral Hakan Cirit, Bandırma 6’ncı Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Esat Çetin, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve askeri yetkililer katıldı.

Cenazeler toprağa verildi

Askeri törenin ardından Şehit Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu’nun cenazesi Yenişehir ilçesinde, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız’ın cenazesi ise Harmancık ilçesinde defnedilmek üzere götürüldü.