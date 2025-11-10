Bursa’nın İznik ilçesinde, Göllüce Mahallesi’nden sabah saatlerinde göle açılan 5 kişilik balıkçı grubu, tek seferde 21 ton gümüş balığı yakalayarak bölgedeki rekoru kırdı. Balıkçılar, attıkları ağları sudan çektikten sonra yakaladıkları balıkları tekneye yükleyip karaya çıkardı.

Kuraklığa rağmen bereketli hasat

Son yıllarda göldeki su seviyesinin kuraklık nedeniyle azaldığı gözlenirken, bu rekor av, yöre halkı tarafından “doğanın bereketi” olarak değerlendirildi. İznik Gölü, Türkiye’nin beşinci büyük gölü olmasının yanı sıra Marmara Bölgesi’nin en büyük tatlı su kaynağı olarak ekonomik ve ekolojik önemini sürdürüyor.

İhracat için işlenecek

Yakalanan gümüş balıkları, çevredeki işleme tesislerine gönderilecek. İşlem sürecinin ardından balıklar, başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere yurt dışına balık cipsi olarak ihraç edilecek. Balıkçılar, bu tür avların hem bölge ekonomisine katkı sağladığını hem de gölün ekolojik değerini ortaya koyduğunu belirtti.