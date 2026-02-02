Son Mühür- CHP Buca'da Çağdaş Kaya dönemi Genel Merkez'in devreye girmesiyle kapanıyor.

Yılbaşı gecesi Buca Gölet'te işlenen cinayet sonrası başlayan tartışmalar ardından ilçede simitçilik yapan bir esnafın darp edilmesinde azmettirici olduğu iddiaları Çağdaş Kaya'yla ilgili tartışmalı bir süreci başlatmıştı.

CHP lideri Özgür Özel'in talimatının ardından Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin'in Çağdaş Kaya'dan istifasını istediği ancak Kaya'nın istifaya yanaşmadığı konuşuluyordu.

MYK'da son nokta konuldu...



Pazar akşamı toplanan MYK'da gündem maddelerinden biri olan Çağdaş Kaya hakkında beklenen görevden alınma kararının çıktığı anlaşıldı.

İlk kez Levent Piriştina döneminde CHP Buca İlçe Başkanlığı koltuğuna oturan Çağdaş Kaya, Özgür Özel'i liderlik koltuğuna taşıyan 38.Olağan Kurultay'da önce Kemal Kılıçdaroğlu'na imza vermiş ardından Özgür Özel kanadına geçerek değişimciler ekibinde yer almıştı.



Kaya'nın ardından yönetimi de gitti...



CHP Buca İlçe Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada Çağdaş Kaya'ya destek verilerek, partiyi olağanüstü kongreye götürmek için istifa kararı aldıkları duyuruldu.

Açıklama şöyle...

Kıymetli örgütümüz, değerli Bucalı hemşehrilerimiz, Biz Cumhuriyet Halk Partisi’nin değerlerini bir ömür boyu savunmuş, bu davayı kişisel hesapların değil halkın umudunun adresi olarak görmüş birer partili olarak; bugün gelinen noktadan ne denli üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz.

Görev süremiz boyunca koltukların değil sokakların, talimatların değil örgütün sesini dinledik. Halktan kopuk anlayışlara, kapalı kapılar ardında şekillenen siyaset tarzına ve emeği yok sayan yaklaşımlara karşı durduk.

Ancak ne yazık ki bu duruşumuz, partimizin öz değerlerinden uzaklaşmayı normalleştiren bazı çevreleri rahatsız etmiştir.

İlçe başkanımız hakkında yöneltilen mesnetsiz iddiaları reddediyoruz. İlçe başkanımız hakkında atılan iftiralar, örgütün ve Buca’nın vicdanında karşılık bulmamasına rağmen, bir süredir somut gerekçe gösterilmeden istifa etmesi istenmiştir.

Defaatle tüm iddiaların araştırılmasını istememize rağmen, bu talebimiz maalesef karşılık görmemiştir.

Bugün geldiğimiz noktada, örgütün iradesinin hiçe sayıldığı, liyakatin değil yakınlığın esas alındığı bir anlayışın dayatılmasını kabul etmemiz mümkün değildir.

Bizler bu göreve bir makam için değil, bir mücadele için geldik. Bu sebeple, haklılığımıza yada haksızlığımıza karar verecek olan da Buca örgütümüzdür.

Tüm bu nedenlerle, CHP Buca İlçe Başkanlığı ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerimizden istifa ettiğimizi açıklıyor ve kararı örgütün vermesi adına, olağanüstü kongre süreci yapılmasının önünü açıyoruz.

İktidar mücadelemiz, üyelerimizle ve halkımızla birlikte devam edecektir.



Peki, şimdi ne olacak?



Parti tüzüğüne göre görevden alınan Çağdaş Kaya ve istifa eden ilçe yönetimi yerine İl Başkanı Çağatay Güç tarafında 5 kişilik geçici bir yönetim atanacak. Geçici yönetim ilçeyi 30 gün içinde olağanüstü kongreye götürecek.



CHP Tüzüğü şöyle...



İlçe başkanı ve ilçe yönetim kurulu birlikte ya da yalnız ilçe yönetim kurulu görevden alınmışsa il yönetim kurulu, başkan dahil beş (5) kişilik bir geçici kurul atar. İlçe geçici kurulu görevden alma kararının bildirilmesinden itibaren otuz (30) gün içinde seçimleri yapmak üzere olağanüstü ilçe kongresini toplar.