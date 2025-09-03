Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşanan olayda, henüz 8 günlük olan bir bebek evinde yaşamını yitirdi. Olay, sabah erken saatlerde Orhaniye Mahallesi Bülbüller Sokak’ta meydana geldi.

Annesi beşiğinde hareketsiz buldu

Suriye uyruklu Yahya (30) ve Fatıma N. (26) çiftinin ikinci çocukları olan Rıdvan, gece annesi tarafından emzirildikten sonra beşiğine yatırıldı. Sabah saatlerinde uyanan anne, bebeğinin hareketsiz olduğunu fark etti. Aile, durumu fark eder etmez kendi araçlarıyla İnegöl Devlet Hastanesi’ne gitti.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Hastaneye götürülen bebek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük Rıdvan’ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili olarak polis ekiplerinin soruşturma başlattığı bildirildi.