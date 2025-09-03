Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Bursa'nın Karacabey ilçesinde, bu yılki aşırı karpuz ekimi, çiftçileri zor durumda bıraktı. Verimli Karacabey Ovası'nda hasat edilen karpuzun tarladan çıkış fiyatı, diğer bölgelerdeki hasat dönemleriyle çakışması nedeniyle 30 kuruşa kadar geriledi. Bu durum, geçtiğimiz yıl domates ekiminden zarar eden ve alternatif olarak karpuza yönelen üreticilerin mağduriyetini artırdı.

Artan üretim fiyatları düşürdü

Karacabey Ziraat Odası 2. Başkanı Ramazan Düzen, bu yıl karpuz üretimindeki dengesizliğe dikkat çekerek, fiyatların 70 kuruştan başlayıp 30 kuruşa kadar düştüğünü ifade etti. Özellikle bol miktarda ekilen "Alaca" cinsi karpuzların, piyasadaki arz fazlasını daha da artırarak fiyatları adeta çökerttiğini belirtti.

70 kilometrelik yolculukta fiyat 30 kat arttı

Karacabey'de 30 kuruşa alıcı bulamayan karpuz, yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Bursa kent merkezine ulaştığında ise bambaşka bir fiyatla raflardaki yerini alıyor. Tarladaki 30 kuruşluk fiyat, market ve pazar tezgahlarında 8,90 TL ile 11 TL arasında değişen rakamlara yükselerek yaklaşık 30 katına çıkıyor.