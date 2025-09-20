Bursa’da plakasız motosikletiyle tek teker üzerinde ilerleyip trafiği tehlikeye atan bir sürücü, sosyal medyada paylaştığı görüntüler nedeniyle yakayı ele verdi. Trafik kurallarını hiçe sayan Baran E. isimli genç, polis ekiplerince yakalanarak hem motosikletinden oldu hem de 15 bin lirayı aşkın para cezasına çarptırıldı.

Olay, Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Plakası bulunmayan motosikletiyle cadde üzerinde tek teker kaldırarak ilerleyen sürücü, o anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaştı. “Ölüler görür” yazılı motosikletiyle adeta trafiğe meydan okuyan genç, kısa sürede sosyal medyada tepki topladı.

Görüntülerin yayılmasının ardından polis ekipleri, sürücüyü yolda fark edip durdurdu. Trafik ekiplerinin çağrılmasıyla motosiklet trafikten men edildi, Baran E.'ye ise çok sayıda maddeden ceza kesildi. Sürücüye, sosyal medya hesabında paylaştığı görüntüler de izletildi.

Kendisini savunmak yerine “Daha önce 4 yunus polisinden kaçtım” diyerek pişkin tavırlar sergileyen sürücüye, polis ekipleri “Polisler de görür” yanıtını verdi. Gülerek cezayı kayda alan genç sürücü hakkında ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, trafik kurallarını hiçe sayan ve kamuyu tehlikeye atan kişilere karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.