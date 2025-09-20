Bursa’da, çocuğun cinsel istismarı suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari S.A., yakalanmamak için çimlerin üzerine yatıp ölü taklidi yaptı. Ancak polis ekiplerinin dikkati sayesinde bu girişim sonuçsuz kaldı ve şahıs kısa sürede gözaltına alındı.

Uzun süredir aranıyordu

33 yaşındaki S.A.’nın 14 ayrı suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan ve uzun süredir firari durumda bulunan şahsın yakalanması için Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Vakıf Mahallesi’nde tespit edildi

Yapılan araştırmalar sonucunda firari hükümlünün, Osmangazi ilçesine bağlı Vakıf Mahallesi’nde görüldüğü belirlendi. Bölgeyi takibe alan polis ekipleri, şüpheliyi sokak arasında fark etti. Polislerin geldiğini gören S.A., yakalanmamak için dikkat çekici bir yönteme başvurdu.

Çimlere yatıp hareketsiz kaldı

Bir anda yere uzanarak ölü taklidi yapan S.A., uzun süre hareketsiz kalarak polisleri yanıltmayı amaçladı. Ancak ekipler çevreyi kontrol altına alarak şüpheliyi tespit etti. Kısa sürede etkisiz hale getirilen şahıs, herhangi bir direniş göstermeden gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlandı

Yakalanan S.A., emniyette yapılan işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Polis ekiplerinin, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarının kent genelinde aralıksız sürdüğü bildirildi.