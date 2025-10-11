Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Derbent Mahallesi yakınlarında, İznik Yenişehir yolu üzerinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, saat 15.30 sıralarında İznik istikametine seyir halinde olan Yunus Ş. (29) idaresindeki 07 DG 538 plakalı otomobil, yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti ve kontrolden çıkarak refüje uçtu.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kaza sonucunda araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralılara müdahale ederek hastaneye sevk etti. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle kısa süreliğine kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Trafik akışı normale dönerken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.