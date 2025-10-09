Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, kimsesiz bir kadına ait olduğu belirtilen 4 katlı apartman dairesi, biriken çöpler nedeniyle çöp eve dönüştü. Mahalle sakinlerinin uzun süredir şikayetçi olduğu ev, kötü kokular nedeniyle belediye ekiplerinin müdahalesiyle temizlendi.

Mahkeme kararıyla müdahale

Davutdede Mahallesi Conk Sokak’ta bulunan binanın 2. ve 3. katlarında yaşayan kadının, yıllardır evde biriktirdiği çöpler nedeniyle tekrar gündeme geldiği belirtildi. Şikayetler üzerine Yıldırım Belediyesi temizlik ekipleri, mahkeme kararıyla daireye girerek çalışma başlattı.

1,5 kamyon çöp çıkarıldı

Temizlik sırasında evde bulunmayan kadının dairelerinden yaklaşık 1,5 kamyon çöp çıkarıldı. Kullanılamaz hale gelmiş eşyalar, ekipler tarafından camlardan doğrudan çöp kamyonuna atıldı.

Daire “kümese” döndü

Evin uzun süredir açık bırakılan cam ve kapıları, odalara giren kuşlarla birlikte dairenin adeta kümese dönmesine yol açtı. Temizlik sonrası belediye ekipleri, evde dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmaları da gerçekleştirdi.