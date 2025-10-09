Burdur’un Bağlar Mahallesi’nde sabaha karşı meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi marketin camını taşla kırarak içeri girdi. İçeride bir süre dolaşan şüpheli, marketin arka bölümündeki kapıyı açmak için uğraştı ancak başarılı olamadı. Ardından dolaptaki içeceklerden içki alıp içen, cips ve dondurma yiyen kişi, yaklaşık bir saat içeride kaldıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

Sabah fark edildi, polis inceleme başlattı

Saat 06.30 sıralarında iş yerine gelen market sahibi, camın kırık olduğunu fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti

Marketin güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelinin camı kırarak içeri girdiği, ardından raflarda dolaşarak yiyecek ve içecek tükettiği anlar yer aldı. Polis ekipleri, görüntülerden yola çıkarak şüpheliyi yakalamak için soruşturmayı sürdürüyor.