Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Tip 1 Diyabetliler Derneği iş birliğiyle Dünya Diyabet Günü kapsamında düzenlenen farkındalık yürüyüşünde, diyabette erken teşhis ve düzenli kontrolün önemine dikkat çekildi.

Mavi balonlarla diyabet farkındalığına vurgu yapıldı

Cumhuriyet Caddesi’nden başlayıp Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ne uzanan yürüyüşe; Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Düşünsel Şentürk, Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Elvan Atay Özkan, Tip 1 Diyabetliler Derneği Başkanı Yadigar Aydın, Bursa Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu ve Gençlik Meclisi üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Diyabet farkındalığını öne çıkaran sloganlarla ilerleyen kalabalık, Çarşıbaşı Meydanı’na ulaştığında umut ve bilinçlendirme sembolü olan mavi balonları hep birlikte gökyüzüne bıraktı.

“Erken teşhis hayat kurtarır”

Etkinlikte basın açıklaması yapan Bursa Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu Temsilcisi Uzm. Dr. Metin Yurdakoş, yürüyüşün amacının halkı diyabet konusunda bilgilendirmek, toplumsal farkındalığı artırmak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek olduğunu belirtti.

Diyabetin dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen kronik bir hastalık olduğuna dikkat çeken Yurdakoş, “Düzenli takip, dengeli beslenme, fiziksel aktivite ve erken tanı ile diyabetle sağlıklı bir yaşam mümkündür. Bu yürüyüş, daha bilinçli bir toplum için attığımız güçlü bir adımdır. Etkinliğin gerçekleşmesinde katkısı bulunan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz. Erken teşhis hayat kurtarır, farkındalık ise sağlıklı yarınların anahtarıdır” dedi.

Ücretsiz şeker ölçümü yapıldı

Açıklamanın ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından Çarşıbaşı Meydanı’nda kurulan bilgilendirme ve ücretsiz şeker ölçüm stantları gün boyu vatandaşlara hizmet verdi.