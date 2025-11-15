Son Mühür - İstanbul’un Fatih ilçesinde, anne ve iki çocuğunun yaşamını yitirdiği Böcek ailesinin konakladığı otelde iki kişi daha zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Soruşturma genişletilirken gözaltı sayısı 7’ye yükseldi. Olayın odağında damacana su ve otelde yapılan ilaçlama yer aldı.

İki turist aynı otelden hastaneye gitti

Edinilen bilgilere göre, İtalya uyruklu elektrik mühendisi Mustafa T. ve Fas uyruklu aşçı Reda F., 11 ve 12 Kasım tarihlerinde turistik gezi amacıyla İstanbul’a geldi. Üç arkadaşın konakladığı otelde, Mustafa T. 14 Kasım’ı 15 Kasım’a bağlayan gece saat 02.00 sıralarında fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Oda arkadaşı Reda F. ise saat 05.00 civarında hastaneye arkadaşına eşya götürdüğü sırada mide bulantısı yaşayınca gözetim altına alındı. Her iki ismin Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisine başlandı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Turistlerin üçüncü arkadaşında herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmedi.

Sadece damacana su tükettikleri ortaya çıktı

Yapılan çalışmada turistlerin aynı gün aynı mekanlarda benzer yemekleri yediği, otelde yalnızca damacanadaki sudan içtikleri belirlendi. Otelin mutfak bölümünün bulunmadığı ve yemek hizmeti verilmediği de tespit edildi. Olay yeri ekipleri otelde inceleme yaparken damacana sulardan numune aldı. Turistlerin gün içinde ziyaret ettikleri noktaların kamera kayıtları da incelenmeye başladı.

Otelin bir odasında ilaçlama yapılmış

İl Sağlık Müdürlüğü ile Fatih İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de otelde denetim gerçekleştirdi. Denetimde, otelde kısa süre önce ilaçlama yapıldığı, kullanılan malzemelere ilişkin bilgi ve belgelerin toplandığı bildirildi. İlaçlamanın giriş kattaki tek bir odada yapıldığı anlaşılırken, kullanılan bazı maddelerin insan sağlığına zararlı olabilecek tarım alanlarında kullanılan kimyasallar içerdiği şüphesi değerlendiriliyor.

Toplanan numunelerin kimyasal analiz süreci devam ederken, turistlerin dördüncü katta, yaşamını yitiren ailenin ise birinci katta kaldığı belirlendi.

Gözaltı sayısı 7 oldu

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli sayısı 3’ten 7’ye yükseldi. Seyyar midyeci Y.D.'nin “nitelikli dolandırıcılık” suçundan 11 kaydı, G.M.T. sahibi E.E.’nin “görevi yaptırmamak için direnme” ve “kasten yaralama” suçlarından 2 kaydı, lokum satıcısı F.T.’nin ise “taksirle yaralama” suçundan kaydı bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler, “taksirle ölüme sebebiyet verme” suçlamasıyla gözaltında bulunuyor.

Soruşturma çok yönlü şekilde devam ediyor.