Bursa'nın Osmangazi ilçesi Dürdane mevkii, dün gece saat 23.30 sularında zincirleme trafik kazasına sahne oldu. Bursa-Yalova Karayolu üzerinde Gemlik'ten Bursa istikametine seyir halinde olan dört servis minibüsü ile bir otomobilin karıştığı olayda, araçlar henüz belirlenemeyen bir nedenle peş peşe çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle 16 GE 363 plakalı otomobil adeta hurdaya dönerken, otomobil sürücüsü Sezai Çapar (43) maalesef kaza yerinde yaşamını yitirdi. Çarpışmada, servis minibüslerinde bulunan yolculardan ilk belirlemelere göre 13 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayın hemen ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar hastanelere kaldırıldı, soruşturma başlatıldı

Olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra, yaralanan 13 vatandaşı çevre hastanelere sevk ederek tedavi altına aldı. Polis ve itfaiye ekipleri ise hem kaza yerinin güvenliğini sağladı hem de çarpışmanın meydana geliş nedenlerini detaylıca incelemeye başladı. Hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Sezai Çapar'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Trafik tek şeritli kapandı, uzun kuyruklar oluştu

Meydana gelen bu ciddi kaza nedeniyle Bursa-Yalova yolu, güvenlik ve kurtarma çalışmalarının sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Yolun kapanması sonucu karayolu üzerinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları oluştu.

Trafik ekipleri, uzun süre bekleyen sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirerek aksaklığın önüne geçmeye çalıştı. Kaza yapan araçların olay yerinden çekilmesi ve belediye ekiplerinin yol temizliği çalışmalarının tamamlanmasının ardından karayolunda trafik akışı kontrollü bir şekilde yeniden normale döndü.

Kazanın kesin nedenini aydınlatmak üzere yetkililer tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatılmıştır.