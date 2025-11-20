Adana’nın Seyhan ilçesinde hırsızlık suçundan cezaevine giren ve bir süre önce firar eden İ.K. (42), yeniden suçüstü yakalandı. Şüphelinin, firar sonrası farklı tarihlerde aynı şalgam firmasının bayisine girerek hırsızlık yaptığı belirlendi.

Aynı bayiye üç kez girdi

Cemalpaşa Mahallesi’nde bulunan şalgam bayii, yaklaşık bir ay boyunca aynı kişinin hedefi haline geldi. İlk olay 14 Ekim’de yaşandı. Şüpheli İ.K.’nin, oto elektrikçi R.E.’nin iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edildi.

Firari şüpheli, 26 Ekim gecesi yangın merdiveninin kapısını kırarak bayiye girdi ve toplam değeri 50 bin lira olan hard diskleri çaldı.

Bu olaydan sadece birkaç gün sonra, 3 Kasım’da bu kez firma sorumlusu Y.K.’nin cep telefonunu çalarak binadan uzaklaştı.

Güvenlik kamerası her detayı kaydetti

Her iki hırsızlık olayı da apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerdeki kişinin sürekli aynı şahıs olduğunu fark eden iş yeri sorumlusu, polis ekiplerine başvurarak şikayetçi oldu.

Kamera analizleri kimliği ortaya çıkardı

İhbar üzerine harekete geçen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki kamera kayıtlarını tek tek inceleyerek şüphelinin İ.K. olduğunu belirledi. Yapılan araştırmada şüphelinin yalnızca iki değil, üç farklı iş yerinde hırsızlık yaptığı kesinleşti.

Ekipler baskınla yakaladı

Adres bilgilerine ulaşan ekipler, operasyon düzenleyerek firari İ.K.’yi saklandığı evde yakaladı. Evde yapılan aramada çalınan cep telefonu da ele geçirildi.

“Saklanmak için girmiştim” savunması

Şüphelinin, emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul ettiği öğrenildi. İ.K.’nin, “Görüntülerdeki kişi benim. İş yerlerine hırsızlık amacıyla girmedim. Saklanacak yer arıyordum ancak şeytana uyup hırsızlık yaptım.” diyerek kendisini savunduğu belirtildi.

Cezaevine gönderildi

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak tekrar cezaevine gönderildi.