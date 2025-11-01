Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün gece meydana gelen zincirleme motosiklet kazasında ağır yaralanan bir genç, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza anı ve meydana geldiği yer

Kaza, 31 Ekim saat 22.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. Olayda Refik Fırat Bozkurt (19) ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.

Zincirleme çarpışmanın detayları

Edinilen bilgilere göre, İnegöl istikametinden Bursa yönüne seyir halinde olan Emirhan E. (19) idaresindeki 16 BNR 239 plakalı motosiklet, önünde ilerleyen Berat G. (17) yönetimindeki 16 BSS 476 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, aynı yönde ilerleyen Muhammet Habip T. (19) idaresindeki 16 BRR 463 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışma sonucunda motosikletler devrilerek yola savruldu.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kaza sonucu motosiklet sürücülerinin yanı sıra yolcular Fatih K. (15), Refik Fırat Bozkurt (19) ve Yusuf K. (15) da yaralandı. Toplam 6 yaralı, ihbar üzerine olay yerine yönlendirilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan Refik Fırat Bozkurt, daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi ve burada yaklaşık 6 saat süren müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis soruşturması başladı

Olayla ilgili olarak İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için incelemeler sürüyor.