Son Mühür/ Emine Kulak - Buca Belediyesi’nde maaşlarını ve toplu iş sözleşmesinden (TİS) doğan haklarını alamayan işçilerin başlattığı eylem, üçüncü gününde devam ediyor. Belediye binasını terk etmeyen işçilere bugün, KESK İzmir Şubeler Platformu, Buca Emek ve Demokrasi Platformu destek verdi.

Belediye binası önünde düzenlenen basın açıklamasında, maaşlarını aylardır alamayan işçilerin yalnız bırakılmayacağı vurgulandı. Sendika temsilcileri, hem belediye yönetimini hem de genel olarak kamu yönetimindeki tasarruf politikalarını eleştirdi.

ANGÜN: TASARRUF ŞATAFATTAN YAPILSIN, EMEKTEN DEĞİL

KESK Dönem Yürütme Kurulu Başkanı Turgut Angün, yaptığı konuşmada İzmir genelinde birçok belediyede benzer mağduriyetler yaşandığını belirterek,“İzmir’in birçok belediyesinde işçiler haklarını alamıyor. TİS’ten doğan haklarını alamıyorlar. Biz emekçiler olarak bu tutumu reddediyoruz. Tasarruf deyince ilk önce işçilerin emekleri aklınıza gelmesin. Bu tutumu kabul etmiyoruz. Tasarruf yapacaksanız kendinizin şatafatından tasarruf yapın. Buca belediyesi işçilerinin çocukları boynu bükük okullara gidiyor. Bunun için neden önlem almıyorsunuz. Belediye idaresi üzerine düşeni yerine getirmediği gibi emekçileri baskıyla mücadelesinden vazgeçirmeye çalışıyor. Bizler mücadelemize sahip çıkacağız” dedi.

CANDEMİR: BU DİRENİŞİ TARİH YAZACAK

Eğitim Sen İzmir 5 No’lu Şube Başkanı ve Buca Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Savaş Candemir ise açıklamasında, belediye yönetiminin bu durumu vicdanıyla baş başa kalacağını vurgulayarak,” bu belediyeyi yönetenler ömürlerinin sonuna kadar bu vicdan azabını çekecekler. Biz emek platformu adına 3 defa pankart yaptırdık bu yüz kızartıcı bir durumdur. Bundan onlarca yıl sonra bu direnişten tarih bahsedecek. Burada belediye başkanı ve yönetimine sesleniyorum. Ödemeleri bir an önce ödeyin. Bu utançtan kurtarın. Yapmazsanız Buca işçilerine destek vermeye geleceğiz” dedi

YILDIZ: PARANIZ YOKSA BAŞKANLIK YAPMAYIN

Belediye yönetimine sert eleştirilerde bulunan Disk Genel İş 6 No’lu Şube Başkanı Değer Yıldız, “Bu güne kadar bu belediyelerde işçilerle hareket edildi. İşçi sınıfı bu güne kadar karşı tarafı dinleyen ve karşı tarafı anlayan haline geldi. Alın terinin karşılığını her ayın maaş günü geldiğinde almayı düşünür. O yüzden bu ülkede bir şeye son vermek gerekiyor. Kimin aklına tasarruf geliyorsa başta iktidar olmak üzere muhalefetteki yerlerde de aynı mantık geçerli, Herkes tasarrufu işçiden yapıyor. Madem paranız yok madem başkan olamayacaksınız bu koltuğu terk edin. Sınıf mücadelesinde hep söylediğim bir şey var. Bu mücadelenin gücü işçilerdir. Bugünden itibaren Buca Belediyesi sınırları içerinde kime haksızlık yapılırsa her türlü mücadeleyi vermeye devam edeceğiz” sözlerine yer verdi.