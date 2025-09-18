Son Mühür/ Begüm Mol- Dizinin yeni bölümü yayınlanır yayınlanmaz özellikle Twitter ve Instagram’da binlerce paylaşım yapıldı. Seyirciler, heyecanlı sahnelerin yanı sıra oyunculuk performanslarına da dikkat çekti. Kısa sürede “trend topic” listesine giren dizi, sezon açılışında reytinglerde de iddiasını gösterdi.

Demet Özdemir’in performansı konuşuldu

Demet Özdemir’in hayat verdiği Nisan karakteri, yeni sezonda da hikâyenin merkezinde yer aldı. Özdemir’in özellikle kardeşi Afra’nın ölümünü öğrendiği sahneler, izleyicilerin büyük beğenisini topladı. Seyirciler, “İzlerken titredim”, “Oyunculuk dersi verdi” ve “Muhteşem oynamış” gibi yorumlarla oyuncuya övgüler yağdırdı.

Herkesin dilinde aynı isim

Dizinin yayınlanmasının ardından sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri Demet Özdemir oldu. Seyircilerin yorumlarında “çok başarılı”, “oynarken yaşadı” gibi ifadeler öne çıktı. Böylece güzel oyuncu, sezonun ilk bölümünde performansıyla adeta damga vurdu.

Çağatay Ulusoy’un dönüşü de dikkat çekti

Demet Özdemir kadar Çağatay Ulusoy’un performansı da izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. İkilinin sahneleri, ekran başındaki izleyicilerden tam not aldı.

İlk bölüm itibarıyla hem sosyal medyada hem de reytinglerde güçlü bir başlangıç yapan Eşref Rüya, bu sezon da adından söz ettirecek.