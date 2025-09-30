Son Mühür- 18 Eylül’de Netflix ekranlarına gelen Gupse Özay imzalı "Mavi Dolunay Otel", hem hikayesi hem de kamera arkası görüntüleriyle gündem oldu.

Kerem Bürsin ve Öykü Karayel’in başrolde yer aldığı dizi, absürt sahneleriyle sosyal medyada çok konuşuluyor.

Sosyal medyayı sallayan koltuk altı sahnesi

Sekiz bölümlük komedi dizisinin en çok konuşulan anlarından biri, Öykü Karayel’in Kerem Bürsin’in koltuk altını yaladığı sahne oldu.

Çekim öncesi kamera arkası videosunda Karayel’in, “Yarın sahnede koltuk altını yalarken gülmeyeceğim abi. Gerileceğim çünkü” dediği görülüyor. Ancak sahne sırasında kahkahalara engel olamadığı anlar da ortaya çıktı.

Kerem Bürsin, sahneye dair “Öykü’nün profesyonelliği inanılmaz ama o sahnede hepimiz zorlandık” ifadelerini kullandı.

Gupse Özay: “Gerçek hayattan esinlendim”

Dizinin senaryosunu kaleme alan Gupse Özay, söz konusu sahnelerin bilinçli olarak kurgulandığını söyledi. Özay, “Platonik aşkı komik kılmak için gerçek hayattan esinlendim” diyerek absürt detayların tesadüf olmadığını vurguladı.

Alaçatı’da geçen absürt bir hikaye

"Mavi Dolunay Otel", Alaçatı’nın renkli atmosferinde geçen bir butik otel hikayesini merkezine alıyor. Anne-kız üçlüsünün işlettiği otelde yaşam, gizemli iş insanı Kaan’ın (Kerem Bürsin) gelişiyle altüst oluyor.

Kaan’ın varlığı, kız kardeşler Gülten (Gupse Özay) ve Nedret’in (Öykü Karayel) arasında platonik bir aşk üçgenine dönüşüyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay oturuyor.