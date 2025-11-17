Özçivit, İstanbul'un En Güzel Kızı adlı tek kişilik oyunla tiyatro izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oyunun yönetmenliğini Çağrı Şensoy üstlenirken, metni Levent Tülek kaleme aldı. Ünlü oyuncu, oyunda bir araba tamircisi olan “Oki” karakterine hayat verecek.

Oki’nin İstanbul’a adanan hikyesi

Tek kişilik oyun, ömrünü İstanbul’a, babasına ve kalbinin en kıymetlisine adayan Oktay’ın (Oki) hikayesini merkezine alıyor. Karakterin iç sesi ve hayatla mücadelesi sahneye güçlü bir anlatımla taşınıyor.

Şehrin en yakıcı aşk öyküsü

Şiirlere, şarkılara ve romanlara sığmayan; taşan, büyüyen bir İstanbul fonunda ilerleyen oyun, izleyiciye şehrin en derin ve etkileyici aşk hikâyelerinden birini sunmayı hedefliyor.