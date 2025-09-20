Son Mühür- Ünlü oyuncular Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in aşk hikayesi, 2013 yılında rol aldıkları “Çalıkuşu” dizisinin setinde başlamıştı.

Kısa süre içinde arkadaşlıktan aşka dönüşen ilişkilerini 2017’de evlilikle taçlandıran çift, Türkiye’nin en çok konuşulan magazin ikonları arasına girdi.

İki çocuklarıyla mutlu aile tablosu

Çiftin ilk oğulları Karan 2019’da dünyaya gelmişti. İkinci çocukları Kerem ise 2023’te aileye katımıştı. Sosyal medyada sık sık mutlu aile pozlarıyla gündeme gelen çift, hem özel hayatları hem de başarılı kariyerleriyle hayranlarının ilgi odağı oldu.

Lüks yaşam tarzlarıyla dikkat çekiyorlar

Evcen ve Özçivit çifti, yalnızca oyunculuk başarılarıyla değil, aynı zamanda lüks yaşam tarzlarıyla da sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

Pahalı araçları, özel tasarımlı evleri ve yurt dışı tatilleriyle konuşulan çift, bu kez farklı bir iddia ile manşetlere taşındı.

"Burak Özçivit yaklaşık 7–8 arabasını sattı"

Gazeteci Mehmet Üstündağ, katıldığı Gel Konuşalım programında Burak Özçivit’in mal varlığını nakde çevirdiğini öne sürdü. Üstündağ açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Burak Özçivit yaklaşık 7–8 arabasını sattı. En son sattığı aracı CZN Burak aldı. 22 milyon liraya aldığı arabayı 14 milyona sattı.

Zararına satış yapınca benim aklıma, acaba ülkeden mi gidecek ya da boşanma mı var diye geldi. Arabalarının yanı sıra Acarkent’teki iki evi de satmış.”

“Yurt dışına mı yerleşecekler?”

Üstündağ, iddialarını iki ihtimal üzerine kurduğunu belirtti:

Çiftin boşanma hazırlığında olduğu,

Varlıklarını nakde çevirerek yurt dışına taşınabilecekleri.

Özçivit’in özellikle Dubai, Katar ve Irak’ta yaşayabileceği konuşuluyor. Oyuncunun Orta Doğu’da geniş bir hayran kitlesine sahip olması da bu ihtimali güçlendiriyor.