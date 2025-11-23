Son Mühür - Dünya genelinde tartışılan ancak birçok ülkede uygulanmayan sosyal medya kısıtlamaları konusunda Avustralya harekete geçti. 10 Aralık itibarıyla ülkedeki tüm sosyal medya platformları, 16 yaşın altındaki kullanıcıların hesaplarını kapatacak ve yeni üyelik oluşturmalarını engelleyecek. Bu kurala uymayan platformlar ise ağır yaptırımlarla karşılaşacak.

Dünya çapında bir ilk

Avustralya, sosyal medya kullanımında önemli bir dönüşüme hazırlanıyor. 10 Aralık’ta yürürlüğe girmesi planlanan yeni düzenleme, 16 yaşından küçük tüm kullanıcıların Facebook, TikTok, Instagram ve X gibi platformlardan tamamen kaldırılmasını şart koşuyor. Bu uygulama, dünya genelinde bir ilk olarak dikkat çekiyor.

Liste çok geniş

Yasa kapsamında gençlere kapatılacak uygulamaların listesi oldukça geniş: Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, X, YouTube, Reddit, Twitch ve Kick bu yasak çerçevesine giriyor. Buna karşılık YouTube Kids, eğitim amaçlı kullanılan Google Classroom ve iş ağı LinkedIn düzenlemenin dışında bırakılıyor. Yetkililer, listenin kesin olmadığını; gerektiğinde yeni platformların da bu sınırlamalara eklenebileceğini vurguluyor. Ayrıca Avustralya’da geniş kullanıcı kitlesi bulunan diğer hizmetlerin de eSafety Komiserliği’nden açıklama talep edebileceği belirtiliyor.

50 milyon dolar ceza kesilebilir

Düzenlemenin odağında, çevrim içi kullanıcı güvenliğini denetleyen eSafety Komiserliği yer alıyor. Sosyal medya platformları, 16 yaş altındaki gençlerin hesap açmasını engellemek için “makul önlemler” almakla yükümlü. Komiserliğin bu önlemleri yeterli bulmaması halinde ise teknoloji şirketleri 50 milyon dolara varan ağır para cezalarıyla karşı karşıya kalacak.