Son Mühür - Venezuela borsası, Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun ABD güçlerince yakalanmasının ardından güçlü bir yükseliş kaydetti. Başkent Caracas’ta işlem gören IBC endeksi, bu haberin ardından tek bir günde yaklaşık yüzde 50 artış gösterdi ve yılbaşından bu yana toplam yükseliş yüzde 75’e ulaştı. Yatırımcılar, siyasi belirsizliğin azalacağı ve ekonomik normalleşme beklentisiyle özellikle enerji sektörü odaklı varlıklara yöneldi. Bu hareket, risk algısındaki düşüş ve reform beklentileriyle ilişkilendirildi.

Piyasa yorumcularına göre borsadaki yükselişi destekleyen en önemli etken, enerji sektöründe olası düzenlemeler ve uluslararası yaptırımlarda gevşeme ihtimali oldu. Petrol sektörünün yeniden faaliyete geçebileceği ve yabancı yatırımcılar için önün açılabileceği beklentisi, hem hisse senetlerine hem de ülke tahvillerine olan ilgiyi artırdı.

Şirketlerden pozitif sinyal

Venezuela’daki gelişmeler, uluslararası piyasalarda da özellikle enerji hisselerini yeniden öne çıkardı. Buenos Aires ve ABD borsaları gibi küresel piyasalarda enerji şirketlerinin payları yükseliş kaydederken, yatırımcıların siyasi belirsizliğin azalacağı ve Venezuela’nın enerji sektöründe olası düzenlemeler ile yaptırımların gevşeyebileceği beklentisiyle bu alana yöneldiği belirtiliyor. Böylece petrol ve enerji hisseleri pozitif bir seyir izlediği halde, jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle petrol fiyatları dalgalı bir görünüm sergiliyor.

Kısa dönemde düzelme beklenmiyor

Uzmanlar, piyasadaki iyimserliğe rağmen Venezuela ekonomisi ve petrol üretiminin kısa sürede güçlü bir toparlanma göstermesinin kolay olmayacağı uyarısında bulunuyor. Ülke, dünyanın en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip olmasına rağmen, altyapı bozulması, yaptırımlar ve uzun süredir devam eden yatırım eksikliği nedeniyle üretimi potansiyelinin çok altında sürdürüyor; 2013’teki üretim seviyesiyle karşılaştırıldığında bugünkü üretimin oldukça düşük kaldığı belirtiliyor. Bu durumun hızlı bir toparlanmayı zorlaştırdığı, mevcut üretimin korunması ve artırılması için uzun vadeli ve yüksek ölçekli yatırım gerektiği vurgulanıyor.