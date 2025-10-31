Son Mühür /Merve Turan- 2023 yılında oyuncu Ceyda Düvenci ile sekiz yıllık evliliğini sonlandıran Bülent Şakrak, özel hayatıyla bir kez daha magazin gündemine geldi. Oyuncu, kendisinden 16 yaş küçük ayakkabı tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu ile olan ilişkisini sosyal medyada yaptığı duygusal bir paylaşım aracılığıyla yeniden gündeme taşıdı.

“Gülüşü gülden güzel kıvırcığım…”

48 yaşındaki oyuncu, sevgilisi Duygu Arabacıoğlu’nun doğum gününü Instagram hesabından paylaştığı romantik bir mesajla kutladı. Şakrak, gönderisinde “Gülüşü gülden güzel kıvırcığım… İyi ki doğmuşsun. Seni seviyorum.” ifadelerine yer verdi.

Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü ve çok sayıda beğeni ile yorum aldı.

İlişkilerini uzun süre gizli yaşamışlardı

Boşanmasının ardından özel hayatıyla sık sık konuşulan Şakrak, Arabacıoğlu ile ilişkisini uzun bir süre gözlerden uzak sürdürmeyi tercih etmişti. Ancak ikili, birlikte verdikleri ilk pozla aşklarını kamuoyuna ilan ederek ilişkilerini resmen doğrulamıştı.