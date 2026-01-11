Son Mühür/ Merve Turan- Türk sanat müziğinin efsane ismi Bülent Ersoy, katıldığı bir davet çıkışında yaşanan gergin anlarla magazin gündeminin ilk sıralarına yerleşti.

Diva lakaplı sanatçının kendisini görüntülemek isteyen basın mensubuna gösterdiği sert tepki, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Etkinlik çıkışında tansiyon yükseldi

Ünlü sanatçı, dün akşam katıldığı organizasyonun ardından aracına yöneldiği sırada basın mensupları tarafından görüntülenmek istendi. Bu esnada bir kameramanın kendisine fazla yaklaştığını düşünen Ersoy, aniden sinirlendi.

“Burnumun dibine giriyorsun” sözleri dikkat çekti

Kameramana yüksek sesle tepki gösteren Bülent Ersoy’un, “Çekil be, burnumun dibine giriyorsun!” şeklindeki sözleri çevrede bulunanlar tarafından da duyuldu. O anlar kameralara yansırken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

Sosyal medya ikiye bölündü

Yaşanan olayın ardından sosyal medya kullanıcıları adeta ikiye ayrıldı. Bir kısım kullanıcılar, sanatçının özel alanına saygı gösterilmesi gerektiğini savunarak Ersoy’a destek verirken, bazı kullanıcılar ise tepkinin fazla sert olduğu görüşünü dile getirdi.