Son Mühür/ Merve Turan- Ünlü şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek’in sağlık durumu, hayranları tarafından yakından takip ediliyor.

Geçtiğimiz yıl ekim ayında evinde geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınan sanatçının, 87 gündür tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Menajeri Mert Siliv, Ürek’in son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Kalbi 20 dakika durmuştu

Edinilen bilgilere göre Fatih Ürek, ekim ayında evinde geçirdiği kalp krizi sırasında yaklaşık 20 dakika boyunca kalbi durmuş halde bulunmuş, yapılan acil müdahale sonrası hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı. O günden bu yana sanatçının yaşam mücadelesi devam ediyor.

Menajerinden son durum açıklaması

Fatih Ürek’in menajeri Mert Siliv, sanatçının sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, kamuoyunda yer alan bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, mevcut tabloda ciddi bir değişiklik olmadığını vurguladı.

“Henüz uyanma ya da kıpırdanma olmadı”

Siliv, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Askerlik gibi gün sayıyorum. Henüz bir uyanma ya da kıpırdanma olmadı.

Bazen üç gün iyi, dört gün kötü; bazen iki gün kötü, beş gün iyi seyreden bir süreç oluyor. Bunlar tamamen değerler üzerinden yorumladığımız gelişmeler.”

Uzun süreli yoğun bakımın etkileri görülüyor

Yaklaşık üç aydır yoğun bakımda bulunan sanatçının, uzun süreli yatışa bağlı olarak kilo kaybı ve bası yaraları yaşadığı belirtildi. Ancak Siliv, bu durumların tıbbi açıdan beklenen ve kontrol altında tutulan süreçler olduğunu ifade etti.

Kötüleşme yok, durum stabil

Mert Siliv, Fatih Ürek’in sağlık durumunda şu an için olumsuz bir kötüleşme yaşanmadığını, durumunun stabil seyrettiğini belirterek, hayranların gönlünü rahatlatacak şu sözlerle açıklamasını tamamladı:

“Şükürler olsun ki kötüleşme yok. Büyük bir değişiklik olmasa da durum şu an kontrol altında.”