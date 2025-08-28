Son Mühür - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Vekili Bülent Çamur, mahalle muhtarları ve azalarını makamında ağırlayarak içme suyu ve altyapı taleplerini dinledi.

Çamur, Turgutlu Ayvacık ile Yunusemre’ye bağlı Pelitalan, Maldan, İlyasçılar, Süngüllü, Müslih ve Davutlar mahalle muhtarlarını kabul etti. Muhtarlar, su ve altyapı ihtiyaçlarını iletti.

“Her mahalle eşit önemde”

MASKİ’nin Manisa genelinde yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımlar yaptığını belirten Çamur, muhtarlarla yapılan istişarelerin hizmet planlamasında önemli rol oynadığını söyledi.

“Görevimiz vatandaşlarımıza sağlıklı içme suyu ve güçlü altyapı sağlamaktır. Muhtarlarımız sahadaki en büyük paydaşlarımızdır. Sahadan aldığımız bilgiler, ihtiyaçların doğru tespiti ve çözüm sürecinin hızlanması için önemlidir. Her mahalle bizim için eşit önemdedir. İmkânlarımızı verimli kullanarak vatandaşlarımızın beklentilerine karşılık vereceğiz” dedi.

Kuraklık vurgusu

Çamur, kuraklığın etkilerinin arttığını belirterek, “Yeni kaynaklar bulmaya, mevcut kaynakları verimli kullanmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın susuz kalmaması için gece gündüz çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Muhtarlardan teşekkür

Muhtarlar, ilgi ve samimiyetleri için Çamur’a teşekkür ederek, MASKİ’nin hizmet çabasından memnun olduklarını dile getirdi.