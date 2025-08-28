Üç tarafı Ulubey Kanyonu ile çevrili, doğal kale görünümündeki Blaundos Antik Kenti, Büyük İskender’in Anadolu seferi sırasında Makedonya’dan gelen askerler tarafından MÖ 3. yüzyılda kuruldu.

2018 yılında başlayan kazılar, Uşak Müzesi Müdürlüğü başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Geleceğe Miras Projesi” kapsamında yürütülüyor.

8 kilometreden su getiren sistem

Kazı çalışmalarında “şehrin kalbi” olarak bilinen ana caddede, Roma dönemine ait 65 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı ile 8 kilometre uzaklıktaki bugünkü İnay köyünden kemerler ve künklerle su getiren altyapı ortaya çıkarıldı.

Kazı Başkanı ve Uşak Müzesi Müdürü Şerif Söyler, künklerin bazı bölgelerde kemerler, bazı bölgelerde ise pişmiş toprak ya da betondan yapılmış borular aracılığıyla kente ulaştırıldığını belirtti. Söyler, ana cadde ve Demeter Tapınağı çevresinde bu kalıntıların tespit edildiğini, künklerin zarar görmemesi için üzerlerinin özel keçe ile koruma altına alındığını ifade etti.

Izgara planlı şehirleşme

Söyler, Blaundos’un ızgara planlı şehirleşme modeline sahip olduğuna dikkat çekerek, “Ana caddeyi 90 derecelik açılarla kesen ara caddelerden oluşan bir planlama söz konusu. Bu düzen içerisinde hem su dağıtım hem kanalizasyon sistemi inşa edilmiş” dedi.

Roma döneminde inşa edilen ana caddenin Bizans döneminde dükkan ve işliklerle daraltıldığı da kazılarla ortaya çıktı.

Teşekkür mesajı

Söyler, çalışmalara katkı sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Uşak Valiliği, İl Özel İdaresi ve Ulubey Kaymakamlığı’na teşekkür etti.