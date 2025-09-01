Denizli’nin Buldan ilçesinde 27 Ağustos’ta çıkan orman yangını, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey’in verdiği bilgilere göre güney ve kuzey hatlarında yoğunlaşıyor. Yangına müdahalede 1 uçak, 25 helikopter, 151 arazöz ve 2 bin 120 personel görev alıyor.

Yangına Müdahale Sürüyor

OGM Müdürü Bekir Karacabey, yangına müdahalede toplam 566 araç ve 2 bin 120 personelin görevde olduğunu belirtti. Batı cephesinde ilerlemenin büyük ölçüde durdurulduğunu ifade eden Karacabey, “Alevler şu anda güney ve kuzey hatlarında yoğunlaşıyor. Rüzgar yön değiştirdikçe yangın başka cephelere de ilerlemeye çalışıyor” dedi.

Meteorolojik ve Arazi Koşulları Ekipleri Zorluyor

Karacabey, yangının başladığı andaki sıcaklık ve nem oranlarının mücadeleyi zorlaştırdığını belirterek, “Yangın başladığında sıcaklık 37 derece, nem oranı yüzde 20’ydi. Sarp ve kayalık arazide iş makineleri ve arazözlerin sevki zaman alıyor” ifadelerini kullandı.

Köylerin Boşaltıldı

Valilik tarafından tedbir amacıyla Bölmekaya ve Bostanyeri köyleri boşaltıldı. Karacabey, “Şu an köylerimizde insan canına gelen bir zarar yok. Hayvan kaybı ve bazı ev müştemilatlarında zarar var” diye konuştu.

Orman Yangınlarında Genel Durum

Karacabey, 2025 yılında OGM olarak 5 bin 788 yangınla mücadele ettiklerini belirterek vatandaşlara uyarılarda bulundu:

Yangınların yüzde 96’sı insan kaynaklı

Açık alanda ateş yakmamak hayati önemde

Meteorolojik şartlar yangınların hızla yayılmasına sebep oluyor

Ülke Genelinde Yangın Mücadele Çalışmaları

OGM olarak şu anda Bartın, Karabük ve Denizli’de büyük yangınlarla mücadele edildiği bilgisini veren Karacabey, Bartın’daki yangının büyük oranda kontrol altına alındığını, Karabük’te de enerjiyi düşürdüklerini belirtti. Karacabey, “Belediyelerimiz ve kamu kurumları yoğun şekilde destek sağlıyor. Başta Valimiz olmak üzere tüm kuruluşlara teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.