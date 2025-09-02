Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karabük-Kastamonu sınırında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, devam eden orman yangınlarıyla ilgili son durumu aktardı. Yumaklı, Aydın, Denizli ve Bartın’daki yangınların tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

Devam eden yangınlar

Bakan, “Şu anda devam eden iki yangın var. Birisi Karabük Eflani’de başlayıp Araç ilçesine sirayet eden yangın, diğeri Kastamonu Araç ilçesinde Akgeçit köyü sınırlarında başlayan ikinci yangın. İki yangın birbirine 5 kilometre mesafede, ancak farklı yangınlar olarak devam ediyor” dedi.

Müdahale ve teyakkuz

Yumaklı, sene başından bu yana 5 bin 832 yangına müdahale edildiğini vurgulayarak, “Orman yangınları ülkemizin farklı yerlerinde başlıyor, söndürülüyor, devam ediyor. 15 Ekim’e kadar teyakkuz halindeyiz” ifadelerini kullandı.

Kontrol altına alınan yangınlar

Denizli-Buldan: Aydın Buharkent sınırlarından başlayıp Denizli Buldan’a ulaşan yangın tamamen kontrol altına alındı.

Aydın-Efeler: Gece boyu süren müdahalelerle yangın tamamen söndürüldü.

Bartın-Ulus: Büyük oranda kontrol altına alınan yangın, gece boyunca yapılan müdahalelerle tamamen kontrol altına alındı.