Son Mühür- Şehirlerarası yollarda yolcu ve yük taşıyan ticari araçlar için kış lastiği kullanma zorunluluğu bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Uygulama, 15 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek ve özellikle kötü hava koşullarında trafik güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Denetimler sıkı olacak

Yetkililer, denetimler sırasında kış lastiği bulunmayan veya uygun olmayan lastiklerle yola çıkan araçların trafik güvenliği nedeniyle yola devamına izin verilmeyeceğini duyurdu. Kurala uymayan firmalara ise 5.856 TL idari para cezası uygulanacak. Özellikle kar ve buzlanmanın yoğun olduğu bölgelerde sahadaki kontrollerin artırılacağı belirtildi.

Kış lastiği önemi

Uzmanlar, 7 derece ve altındaki sıcaklıklarda kış lastiklerinin ıslak, karlı ve çamurlu zeminde yol tutuşunu önemli ölçüde artırdığını vurguluyor. Lastik alırken üretim tarihine dikkat edilmesi gerektiği de yetkililer tarafından hatırlatılıyor.

Fiyatlar ve hizmet ücretleri

Bu yıl kış lastiği fiyatlarında geniş bir aralık gözlemleniyor:

Küçük boyutlu lastikler: 2.000 TL – 5.000 TL

Büyük ebatlı lastikler: Tek lastik fiyatı 15.000 TL’ye kadar çıkabiliyor

Sökme-takma ücretleri: 16 inç ve altı jantlarda 1.000 TL, 17 inç ve üzeri jantlarda 1.200-1.500 TL

Lastik otelleri: Dört lastiğin saklama ücreti, değişim bedeli seviyesinde

Bakan Uraloğlu’ndan sürücülere uyarı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda sürücülere çağrıda bulundu. Bakan Uraloğlu, “Mevsim şartlarının ağırlaşması ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla kış lastiği zorunluluğunu 15 Kasım-15 Nisan tarihleri arasında uyguluyoruz.

Şehirlerarası yollarda yolcu ve yük taşıyan tüm ticari araçlar için geçerli olacak bu uygulamada vatandaşlarımızdan trafik güvenliği kurallarına uymalarını rica ediyoruz. Hususi araç sahiplerinin de yol tutuşunu artıran kış lastiklerini kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Tüm sürücülerimize güvenli yolculuklar diliyoruz” ifadelerini kullandı.