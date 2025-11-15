Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 8 Kasım’da parfüm dolum tesisinde çıkan yangında ağır yaralanan vardiya amiri Tuncay Yıldız, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Böylece tesiste hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye çıktı.

Ne olmuştu?

Mimar Sinan Mahallesi’nde faaliyet gösteren tesiste sabah saatlerinde başlayan yangın kısa sürede büyümüştü. Olayda, Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Gikan ve Hanım Gülek (52) yaşamını yitirmiş, 7 kişi de yaralanmıştı. Yaralılardan vardiya amiri Tuncay Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

11 şüpheliden 7’si tutuklandı

Yangına ilişkin soruşturmayı yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, “Kasten öldürme, kasten yaralama, mala zarar verme, taksirle öldürme, suç delillerini gizleme veya değiştirme” suçlamalarıyla 11 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında aralarında tesisin sahibi ve oğlunun da bulunduğu 7 kişi tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın ardından Dilovası Belediyesi, olaya karıştığı değerlendirilen bazı personel hakkında da işlem başlattı. Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Zabıta Müdürü Nizamettin Balcı ve zabıta memurları Cengiz Taşdemir, Tekin İlaslan ile Ömer Kocabay görevlerinden açığa alındı.