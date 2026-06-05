Son Mühür - Beşiktaş’ta Sergen Yalçın sonrası teknik direktörlük görevi için karar verildi. Siyah-beyazlı ekip, İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Italiano ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışı sona erdi. Siyah-beyazlı kulüp, 48 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Italiano ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Bir süredir devam eden görüşmelerin olumlu sonuçlandığı öğrenilirken, Serdal Adalı’nın Italiano ile birlikte bugün saat 15.00’te İstanbul’a geleceği belirtildi. İkilinin İstanbul’a iniş yapmasının ardından resmi imza sürecinin tamamlanması bekleniyor.

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