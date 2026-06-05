Son Mühür - Beşiktaş’ta Sergen Yalçın sonrası teknik direktörlük görevi için karar verildi. Siyah-beyazlı ekip, İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Italiano ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
İmza an meselesi
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışı sona erdi. Siyah-beyazlı kulüp, 48 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Italiano ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Bir süredir devam eden görüşmelerin olumlu sonuçlandığı öğrenilirken, Serdal Adalı’nın Italiano ile birlikte bugün saat 15.00’te İstanbul’a geleceği belirtildi. İkilinin İstanbul’a iniş yapmasının ardından resmi imza sürecinin tamamlanması bekleniyor.
İlk defa İtalya dışına çıkıyor
Vincenzo Italiano, kariyerinde ilk kez Türkiye’de görev yapmaya hazırlanıyor. Daha önce İtalya’nın önemli kulüplerinde çalışan deneyimli teknik adamın, Beşiktaş’ın yeni sezon planlamasında belirleyici rol üstleneceği öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetimin kadro yapılanmasını Italiano’nun hazırlayacağı rapor doğrultusunda şekillendireceği belirtilirken, İtalyan teknik adamın gelişi taraftarlar arasında da büyük heyecan oluşturdu. Yeni çalıştırıcının kısa süre içerisinde takımın başında antrenmanlara başlaması bekleniyor.