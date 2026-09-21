Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), daha önce yatırım fonlarına ilişkin 3 ay olarak belirlediği tasfiye süresini 6 aya çıkardı. Kurulun 20 Eylül 2026 tarihli ve 59/1710 sayılı kararıyla, 17 Eylül 2026 tarihli 57/1708 sayılı Kurul kararı kapsamında belirlenen fon tasfiye usul ve esaslarının A/8 maddesinde değişikliğe gidildi.

Buna göre, daha önce 3 ay olarak belirlenen tasfiye süresi 6 aya çıkarıldı. SPK, süre değişikliğinin gerekçesini tasfiye konusu fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmeleri olarak açıkladı.

131 fon tasfiye sürecinde

SPK, 17 Eylül’de aldığı kararla 7 portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu toplam 131 yatırım fonunun tasfiye sürecine ilişkin usul ve esasları belirlemişti. Tasfiye kapsamındaki fonların portföy saklayıcılığı için Tera Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu olduğu fonlarda Türkiye İş Bankası, diğer 6 portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu fonlarda ise Ziraat Bankası görevlendirilmişti.

İlk kararda fonların malvarlığının tasfiye sürecinin duyuru tarihinden itibaren en fazla 3 ay içinde tamamlanması öngörülmüştü. Yeni kararla bu süre 6 aya çıkarıldı.