Milyonlarca vatandaşın gelirini doğrudan ilgilendiren ilave maaş artışı tartışmaları, yargı cephesinden gelen yeni bir adımla tekrar alevlendi. 2023 senesinde aktif olarak çalışan kamu personelinin bordrolarına eklenen seyyanen iyileştirmenin, kendi hesaplarına da aktarılmasını talep eden hak sahipleri, çıkacak nihai hukuki sonucu yakından takip ediyor.

EMEKLİ MEMURA 8 BİN 77 TL SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?

Kamu görevlilerine geçmişte yansıtılan 8 bin 77 liralık ekstra tutarın emeklilik haklarına da dahil edilmesi yönündeki çağrılar güncelliğini korumaya devam ediyor. Sadece eski memurlar değil, Bağ-Kur ve SSK statüsünden emekliye ayrılan yurttaşlar da olası bir yasal düzenlemenin yolunu gözlüyor. Ancak mevcut duruma bakıldığında, an itibarıyla hükümet kanadından onaylanmış, yasalaşmış veya yürürlüğe girmiş net bir seyyanen artış kararı ufukta görünmüyor.

AYM'NİN 6 AĞUSTOS 2026 TARİHLİ BİRLEŞTİRME KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

Maaş beklentilerini yeniden tazeleyen asıl gelişme ise Anayasa Mahkemesi'nin geçtiğimiz günlerde attığı kritik adım oldu. Yüksek mahkeme heyeti, 6 Ağustos 2026 günkü oturumunda bu konu etrafında şekillenen bireysel itiraz dosyalarını tek bir çatı altında toplama kararına imza attı. Hukukçulara göre söz konusu birleştirme hamlesi, davanın halen aktif bir şekilde incelendiğinin en güçlü kanıtı niteliğini taşıyor.

Fakat bu hukuki adımın atılmış olması, bahsi geçen tutarın doğrudan hesaplara aktarılacağı şeklinde yorumlanmamalı. Mahkemenin vereceği son hükümle beraber, olası bir ödemenin sınırları, kimleri kapsayacağı ve şartları tam anlamıyla su yüzüne çıkacak.

ÇALIŞMA BAKANLIĞI VE TBMM KAYNAKLARI NE DİYOR?

Ekstra gelir umuduyla resmi makamlardan gelecek duyurulara kilitlenen vatandaşlara yönelik, TBMM koridorları ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı cephesinden gelen yetkili açıklamaları temkinli olmayı gerektiriyor. İlgili kurum kaynaklarının değerlendirmeleri, şu aşamada yasal bir zemine oturmuş veya bütçede planlanmış herhangi bir seyyanen ek zam kararının masada olmadığı yönünde şekilleniyor. Yüksek yargı sürecinin nasıl nihayete ereceği ve oradan çıkacak emsal kararın hangi sosyal güvenlik kurumlarına mensup kişileri kapsama alanına dahil edeceği ise önümüzdeki aylarda kesinlik kazanacak.