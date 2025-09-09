Son Mühür- 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek finalinde A Milli Erkek Basketbol Takımı, Riga Arena’da Polonya ile karşı karşıya geldi. Mücadelede üstün bir oyun ortaya koyan milliler, rakibini 91-77 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

24 yıllık hasret sona erdi

Son olarak 2001’de yarı finale yükselen 12 Dev Adam, tam 24 yıl aradan sonra bu başarıyı tekrarladı. Tarihi galibiyetle birlikte milliler, Türk basketbolseverlere büyük gurur yaşattı.

Rakip Litvanya-Yunanistan

Türkiye, yarı finalde güçlü rakiplerden Litvanya ya da Yunanistan ile karşılaşacak. Bu kritik mücadele, final yolunda belirleyici olacak.

Alperen Şengün’den tarihi performans

Karşılaşmada yıldız isim Alperen Şengün adeta parladı. Genç pivot, 19 sayı, 12 ribaunt ve 10 asist ile “Triple-Double” yaparak tarihe geçti. Alperen’in performansı, hem salonda hem de ekran başında izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

EuroBasket’te yenilgisiz serüven

Milli takım, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda bugüne kadar oynadığı tüm maçları kazanmayı başardı.

7’de 7 yapan 12 Dev Adam, EuroBasket 1957’den bu yana ilk kez böyle bir seriyi yakalayarak tarihi bir başarıya imza attı.