Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Berberler Odası, üyelerine moral vermek ve dayanışmayı pekiştirmek amacıyla “Moral Gecesi” düzenledi. Yaklaşık 250 kişinin katıldığı etkinlikte berberler ve aileleri, müzik ve ödül törenleriyle keyifli bir akşam yaşadı.

Sanatçılar sahne aldı

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı gecede, sanatçı Hüseyin Kağıt sahne performansıyla büyük beğeni topladı. Ardından sahne alan Romantik Erhan, kendine has yorumlarıyla geceye renk kattı.

25 yıllık ustalara onur plaketi

Gecenin en anlamlı anı, meslekte 25 yılını dolduran berberlere plaket takdimi oldu. Ustalara verilen plaketler sırasında duygusal anlar yaşanırken, katılımcılar uzun yıllar mesleğe emek veren ustaları ayakta alkışladı.

“Birlik ve beraberliği güçlendiriyoruz”

İzmir Berberler Odası Başkanı Şükrü Bilgin, “25 yılını dolduran ustalarımızı onurlandırmak istedik. Sanatçılarımızla birlikte unutulmaz bir gece yaşattık. Daha önce piknikler düzenliyorduk, şimdi ise yarışmalar ve şovlarla etkinliklerimizi çeşitlendiriyoruz. Sponsorlarımızın desteği bizim için çok kıymetli” dedi.

Bilgin, bu tür organizasyonların yılda en az bir kez yapılarak üyeleri ve ailelerini bir araya getirdiğini, bunun da birlik ve beraberliği güçlendirdiğini vurguladı.

“Berberler toplumun aynasıdır”

İESOB Başkanı Yalçın Ata ise konuşmasında berberlik mesleğinin önemine dikkat çekti. Ata, “Berberler sadece saç ve sakal kesmez, insanlara özgüven kazandırır, samimi sohbetleriyle mahalle kültürünün önemli bir parçası olurlar. Böyle anlamlı bir etkinlikte sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum” diye konuştu.