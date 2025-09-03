TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, 2025-2026 sezonuna beklediği başlangıcı yapamadı. Ligin ilk haftasında deplasmanda Karaman FK ile 3-3 berabere kalarak sahadan bir puanla ayrılan sarı-lacivertliler, ikinci haftada ise kendi sahasında Şanlıurfaspor'a 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçlarla ligde istediği konuma gelemeyen Bucaspor 1928, Ziraat Türkiye Kupası'nda da erken havlu attı.

Türkiye Kupası'na erken veda

Ziraat Türkiye Kupası ilk turunda 3. Lig ekibi İzmir Çoruhlu'yu konuk eden Bucaspor 1928, rakibine 2-0 yenilerek kupadan elendi. Bu mağlubiyet, takımın üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

Borçlar ve transfer yasağı takımı olumsuz etkiledi

Kulübün eski borçları nedeniyle FIFA'dan aldığı transfer yasağı, takımın kadrosunu olumsuz yönde etkiledi. Birçok kilit oyuncusuyla yollarını ayırmak zorunda kalan Bucaspor 1928, yeni sezonda genç ve tecrübesiz bir kadroyla mücadele ediyor. Bu durum, takımın lig ve kupa performansına doğrudan yansıdı.

Gözler Kastamonuspor maçında

Yaşadığı bu zorlu süreçten çıkış arayan Bucaspor 1928, ligdeki kötü gidişatı durdurmak için önümüzdeki maça odaklandı. Sarı-lacivertli ekip, 7 Eylül Pazar günü deplasmanda Kastamonuspor'la karşılaşacak. Bucaspor 1928, bu kritik karşılaşmadan puan veya puanlarla ayrılarak moral bulmayı hedefliyor.