Yeşil-kırmızılı takım, yurt içi ve yurt dışı kamp ve hazırlık maçlarıyla sezona en iyi şekilde girmeyi hedefliyor.

Kuzey Makedonya Kampı ve Hazırlık Maçları

Karşıyaka'nın ilk etap kampı, 9-11 Eylül tarihleri arasında Kuzey Makedonya'da gerçekleşecek. Bu kamp süresince yeşil-kırmızılılar, Rabotnicki Skopje, Kozuv Gevgelija ve KK TFT Skopje takımları ile özel maçlar oynayacak.

Yurt İçi ve Yurt Dışı Maç Takvimi

13 Eylül: İzmir'e dönüş sonrası evinde Manisa Basket ile karşılaşacak.

18-20 Eylül: Başkent Ankara'ya gidecek olan Karşıyaka, burada üç hazırlık maçı yapacak. Bu maçlarda rakipleri sırasıyla Maroussi BC, Lokomotiv Kuban ve Türk Telekom olacak.