Son Mühür / Atakan Başpehlivan Birlik Yerel Sen Genel Başkanı Reşat Bozat, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde devam toplu iş sözleşmesi referandumunda belediye çalışanlara ‘hayır’ oyu kullanmalarına yönelik bir çağrıda bulundu.

Reşat Bozat: Çağrımız ‘Hayır’ yönündedir

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ndeki çalışanlar ile belediye yönetimi arasında yapılan TİS referandumunun sonucunun evet çıkması durumunda yapılacak sözleşmenin emekçinin yararına olmayacağını vurgulayan Birlik Yerel Sen Genel Başkanı Reşat Bozat, “İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzsu Genel Müdürlüğü ve Eshot Genel Müdürlüğü'nde çalışan Emekçiler;

Birlik Yerel-Sen olarak Referandum Çağrımız ‘Hayır’ olması yönündedir. Referandum sonucunda eğer ‘Evet’ çıkarsa, yapılacak sözleşme ne sendikaların ne de personelin iradesini yansıtacaktır. Bu, idarenin açık ve tek taraflı dayatması anlamına gelecektir.” şeklinde konuştu.

"Yetkili olmasına rağmen etkisiz kalan sendikaların elini güçlendirecek bir pozisyon içinde olunmamalıdır”

Son olarak, yetkili sendikanın süreçte etkisiz kaldığını savunan Başkan Bozat, gerçek bir TİS için mücadele edeceklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: “Biz Birlik Yerel-Sen olarak, çalışanların gerçek iradesinin hiçe sayıldığı bir sürece izin vermeyeceğimizi ilan ediyoruz.

Sandıkta güçlü bir şekilde ‘Hayır’ demek, yalnızca mevcut iradeyi savunmak değil; aynı zamanda sonraki dönemlerde gerçek bir sözleşme yapılabilmesinin önünü açmak için atılacak en önemli adımdır.

Yetkili olmasına rağmen etkisiz kalan sendikaların elini güçlendirecek bir pozisyon içinde olunmamalıdır. Çalışanların hakkını korumak ve iradelerini zayıflatmamak için hep birlikte, kararlı bir duruş göstermeliyiz. Birlik Yerel-Sen, her koşulda üyelerinin haklarının ve iradesinin arkasında durmaya devam edecektir.”