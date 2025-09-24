2.Lig Beyaz Grup’ta geride kalan haftalarda Sincan Belediyesi Ankaraspor’a yenilerek 1 puanda kalan Bucaspor 1928, teknik direktör değişikliğine gitti. Sarı-lacivertli ekip, Evrensel Heper ile yollarını ayırırken, takımın başına daha önce dört kez Bucaspor 1928’i çalıştırmış olan Tolga Doğantez getirildi. 50 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertli kulüpte beşinci dönemine başlamış oldu.

Tolga Doğantez beşinci kez göreve getirildi

Tolga Doğantez, daha önce 2015-2016, 2018-2019, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında Bucaspor 1928’i çalıştırmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, kulüpteki eski dönemlerinde takımın başında çeşitli başarı ve zorluklarla mücadele etmişti.

Evrensel Heper yeni görevine başladı

Bucaspor 1928’de Evrensel Heper yönetiminde geride kalan 5 maçta 4 yenilgi ve 1 beraberlik alan ekip, Ziraat Türkiye Kupası 1. Turu’nda İzmir Çoruhlu’ya elenmişti. Heper, kariyerine Altay’da teknik direktörlük görevine getirilen Yusuf Şimşek’in ekibinde devam edecek.