Basketbol Süper Ligi 2025-2026 sezonu, Karşıyaka için pazar günü Aliağa Petkimspor karşılaşmasıyla başlayacak. Yeşil-kırmızılı ekip, geçtiğimiz yaz transfer döneminde kadrosunu 10 yeni oyuncuyla güçlendirerek yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı hedefliyor. Takım, sezonun ilk maçında bu yenilenmiş kadroyla sahaya çıkacak.

Transferlerle yenilenen kadro sahaya çıkıyor

Karşıyaka, yaz döneminde yaptığı transferlerle hem deneyimli hem de genç oyuncuları kadroya dahil etti. Kulüp, özellikle pivot ve skorer guard pozisyonlarında yaptığı takviyelerle takımın hücum ve savunma dengesini güçlendirmeyi amaçladı. Yeni sezon öncesi yapılan çalışmalar, teknik heyetin oyun planlarını ve taktiksel hazırlıklarını şekillendirdi.

Egemen Güven’in durumu takımın gündeminde

Altyapısından yetiştiği Karşıyaka’ya 6 yıl aradan sonra dönen 28 yaşındaki pivot Egemen Güven, bileğinde yaşadığı sakatlık nedeniyle hazırlık maçlarında forma giyemedi. Kulüp yetkilileri, oyuncunun Petkimspor deplasmanına yetiştirilmeye çalışıldığını, ancak sakatlığının tamamen geçmemesi durumunda riske edilmeyeceğini açıkladı. Egemen’in iyileşme süreci, teknik ekibin sezonun ilk karşılaşması öncesindeki en önemli gündem maddelerinden biri olarak öne çıkıyor.

İlk maçta beklentiler yüksek

Karşıyaka teknik heyeti ve taraftarlar, yenilenen kadronun performansını merakla bekliyor. Sezonun ilk maçında alınacak sonuç, takımın ilerleyen haftalarda izleyeceği oyun tarzı ve saha içi kimyası açısından belirleyici olacak. Özellikle yeni transferlerin takıma adaptasyonu ve Egemen Güven’in durumu, sezonun ilk maçındaki kritik faktörler arasında yer alıyor.