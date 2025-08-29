TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta ikinci hafta heyecanı devam ediyor. Bucaspor 1928, ikinci haftada Şanlıurfaspor’u konuk edecek. Yeni Buca Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi Ankara bölgesi hakemlerinden Emre Kaan Çalışkan yönetecek.

İzmir temsilcisi Bucaspor 1928, ilk hafta Karaman FK ile dış sahada 3-3 berabere kalarak lige 1 puanla başladı. Takım, sahasında oynayacağı bu maçta galibiyet elde ederek sezona moralli bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Konuk ekip Şanlıurfaspor ise ligin açılış haftasında Beykoz Anadolu’yu 2-0 mağlup ederek 3 puanla sezona giriş yaptı. Şanlıurfa temsilcisi, Bucaspor 1928 karşısında ikide iki yaparak liderliğini sürdürmek istiyor.

Maç öncesi her iki takımda da kadro ve form durumu merak konusu olurken, taraftarlar stadyumu doldurarak takımlarını destekleyecek. Spor otoriteleri, karşılaşmanın dengeli geçmesini ve tempolu bir mücadeleye sahne olmasını bekliyor.