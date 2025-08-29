Son Mühür/ Emine Kulak - Karşıyaka Belediyesi, 1 Eylül 2025 tarihinde yapılacak olan olağan meclis oturumunda, ilçenin mülkiyet yapısını ve belediyeler arası iş birliğini ilgilendiren önemli bir önergeyi oylayacak.

Gündemin dikkat çeken maddelerinden biri, Soğukkuyu Mahallesi'nde bulunan ve belediyeye ait olan bir taşınmazın, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne satışıyla ilgili olacak.

MÜLKİYET SAHİBİ DEĞİŞEBİLİR

Söz konusu taşınmaz, 9120 ada 15 parsel numarasında kayıtlı ve 254,81 metrekare büyüklüğünde. Mevcutta bu parsel üzerinde, ‘6 Katlı Betonarme Sağlık ve Bakım Binası ve Arsası’ yer alıyor. Taşınmaz, imar planında “Belediye Hizmet Alanı” olarak tanımlanıyor.

Belediye meclisine sunulacak önergeye göre, bu taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 30. maddesi kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne satışı planlanıyor.

İlgili önerge şu şekilde;

“Mülkiyeti Belediyemize ait, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Belediye Hizmet Alanına isabet eden, İlçemiz Soğukkuyu Mahallesi 9120 ada 15 parsel sayılı 254,81 m2’lik taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesi kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesine satışı hakkında önerge.”