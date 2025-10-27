Ligin ilk haftasında deplasmanda Galatasaray’a 3-1 yenilen İzmir temsilcisi, yarın kendi evinde Bursa Büyükşehir Belediyespor’u konuk edecek. Karşılaşma, İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda saat 17.00’de başlayacak.

Bursa ekibi de galibiyet arıyor

Rakip Bursa Büyükşehir Belediyespor ise sezona istediği başlangıcı yapamadı. İlk maçında kendi sahasında Gebze Belediyespor’a 3-0 mağlup olan Bursa ekibi, İzmir deplasmanından galibiyetle dönerek moral bulmak istiyor.

Altekma galibiyetle çıkış peşinde

İzmir temsilcisi Altekma, taraftar desteğiyle bu sezonun ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Teknik ekibin, Galatasaray karşılaşmasında yapılan hataları tekrarlamamak için yoğun bir hazırlık süreci yürüttüğü öğrenildi.