Sezonun ilk iki haftasında yalnızca 1 puan toplayabilen Bucaspor 1928, moral bulmak için çıktığı Türkiye Kupası karşılaşmasında da hayal kırıklığı yaşadı. Taraftarı önünde sahaya çıkan İzmir ekibi, sürpriz bir sonuçla kupadan elendi.

Çoruhlu ilk yarıda öne geçti

Maçın 18’inci dakikasında sahneye çıkan Vefa Gültek, İzmir Çoruhlu’yu 1-0 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skorunu belirledi. Bucaspor 1928, rakip savunmayı aşmakta zorlandı.

Recep Gül skoru belirledi

Karşılaşmanın 74’üncü dakikasında bu kez Recep Gül sahneye çıktı. Genç oyuncunun golüyle fark ikiye çıktı. Kalan dakikalarda Bucaspor’un çabaları sonuç vermedi ve mücadele 2-0 İzmir Çoruhlu’nun üstünlüğüyle sona erdi.

İzmir Çoruhlu kupada yoluna devam ediyor

Bu sonuçla Bucaspor 1928 kupaya erken veda ederken, 3’üncü Lig temsilcisi İzmir Çoruhlu adını bir üst tura yazdırdı. İzmir ekibi, güçlü rakibini deplasmanda saf dışı bırakarak büyük moral kazandı.