Son Mühür/Gamze Eskiköy- Karabağlar Belediyesi’nin Eylül ayı meclis oturumu, CHP ve Cumhur İttifakı üyelerinin salona girmemesi nedeniyle yapılamadı. Yolsuzluk iddiaları ve işçi maaşlarının ödenmemesi gerekçesiyle meclisin kilitlendiği oturum, Başkan Helil Kınay’ın tepkisine yol açtı.

Katılmama gerekçesi: Yolsuzluk iddiaları ve işçi maaşları

Edinilen bilgilere göre, meclis oturumuna katılmayan üyeler gerekçe olarak Karabağlar Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk iddialarını ve işçi maaşlarının ödenmemesini öne sürdü.

Başkan Kınay’dan kamuoyuna açıklama

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, yaşanan gelişmeler üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Kınay, meclis üyelerinin mazeret bildirmeden oturuma katılmamasını eleştirdi:

BASINA VE KAMUOYUNA

Karabağlar Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantımızın 1. oturumu, daha önce duyurulan tarih ve saatte gerçekleştirilmek üzere hazırlanmıştır. Ancak bazı Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyeleri ile tüm AK Partili ve Milliyetçi Hareket Partili Meclis Üyelerinin meclis öncesinde grup toplantılarına katılmalarına rağmen, ortak bir tutumla meclis oturumuna mazeret ve gerekçe bildirmeden iştirak etmemeleri nedeniyle toplantı yapılamamıştır.

Karabağlar halkının iradesine ve onlara karşı taşıdıkları sorumluluğa sırt çevirmek olarak gördüğüm bu durumu ve değerlendirmeyi halkımızın ve örgütümüzün vicdanına bırakıyorum.

Toplantıya katılım sağlayan Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyelerimize sorumluluk bilinci ve özverili davranışları için teşekkür ediyorum.

Meclis toplantımız, 5 Eylül Cuma günü saat 18.00’e ertelenmiştir"